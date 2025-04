Passano le stagioni, trascorrono i giorni, ma per lei il tempo sembra essersi fermato.

Così ieri, sabato 12 aprile, a Gubbio Lucia Di Rienzo ha conquistato la Spartan Race – Trifecta Weekend, la gara più importante e più dura del campionato italiano.

Si tratta della corsa a ostacoli più famosa del mondo e uno degli eventi sportivi più spettacolari dell’anno e partecipato da migliaia di atleti provenienti da ogni angolo del pianeta.

Lucia Di Rienzo sul podio più alto alla Spartan Race – Trifecta Weekend di Gubbio

La 38enne atleta tiburtina residente a Foligno ha conquistato la medaglia d’oro nella gara Beast 40-44 anni femminile, tagliando per prima il traguardo nella 21 chilometri con 30 ostacoli.

L’ennesimo successo per chi ha fatto dell’adrenalina, il sudore e lo spirito di sfida il suo pane quotidiano.

Lucia Di Rienzo si sta preparando per affrontare altre gare epiche di Spartan Race.

Prossima tappa, il Campionato spagnolo sognando la finale mondiale a settembre 2025 negli Stati Uniti d’America.

“Ringrazio tutti gli sponsor che mi sostengono – commenta Lucia Di Rienzo – e che ancora credono in me, senza di loro non potrei raggiungere questi traguardi”.