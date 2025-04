L’oggetto è uguale per tutti: il rimborso per importo in eccesso.

Uno specchietto per le allodole davvero allettante con la promessa della restituzione di una somma pari a 234 euro e 40 centesimi.

E’ il tentativo di truffa in corso da giorni attraverso false email a nome del Ministero della Salute che promettono rimborsi economici.

Per questo il dicastero e le Asl di tutta Italia, compresa la Asl Roma 5 di Tivoli, da ieri, lunedì 14 aprile, hanno lanciato l’avviso informando che non si tratta di comunicazioni ufficiali.

“Vi invitiamo a non cliccare sui link contenuti, non fornire dati personali e a cancellare immediatamente il messaggio”, è il testo dell’avviso del Ministero della Salute che ha segnalato il caso ai Carabinieri NAS.

Il testo delle mail-truffa appare piuttosto convincente.

“A seguito di una recente verifica sui tuoi versamenti, abbiamo rilevato un pagamento in eccesso relativo a due mensilità al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) – si legge nel fac-simile postato dal Ministero – Di conseguenza, ti spetta un rimborso pari a 234,40 EURI Ti invitiamo a richiedere il rimborso al più presto”.

“Trascorso un certo periodo di tempo, potresti perdere il diritto alla restituzione dell’importo – prosegue la mail truffa – Per consentirci di elaborare correttamente il rimborso, ti chiediamo di fornire i dati necessari.

Questo ci permetterà di trasferire la somma direttamente sul tuo conto bancario in modo sicuro e rapido”.

E la beffa finale.

“Nota – conclude la mail truffa – Tutte le informazioni fornite verranno trattate con la massima riservatezza e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali”.