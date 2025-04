Vandali in azione a Villanova di Guidonia.

Nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 ignoti hanno danneggiato il Monumento ai Caduti ubicato in Piazza degli Alpini.

Due immagini della scorribanda vandalica di mercoledì notte a Villanova di Guidonia

L’episodio è stato denunciato ieri mattina sulla pagina Facebook “Sei di Villanova di Guidonia se……” da Maurizio A. ed è stato annunciato stamane dal sindaco Mauro Lombardo.

“Degli incivili – scrive il sindaco in un comunicato stampa – hanno danneggiato il Monumento ai Caduti, colpendo in particolare la penna alpina, simbolo amato e rispettato da tutti gli italiani.

Un gesto vile, inutile, un’offesa alla memoria collettiva e ai valori di sacrificio e dedizione che il monumento rappresenta.

Chi lo ha compiuto ha dimostrato una grave mancanza di rispetto verso la comunità e quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria.

La nostra comunità risponderà con determinazione a questo oltraggio, il monumento sarà restaurato.

L’Amministrazione comunale, come noto, ha ottenuto un finanziamento per l’installazione di sistemi di videosorveglianza in vari punti della città.

Una misura che si rende necessaria, considerato il ripetersi di questi continui episodi di inciviltà e mancanza di rispetto per i beni comuni”.