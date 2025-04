FONTE NUOVA - Cade dallo scooter e muore: tragedia in via Palombarese

Tragico incidente stradale stamane, sabato 19 aprile, in via Palombarese a Santa Lucia, frazione del Comune di Fonte Nuova.

A perdere la vita è stato Artur Michal Czerwonka, cittadino polacco di 45 anni residente a Palombara Sabina.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’incidente è avvenuto verso le 9,30. Czerwonka viaggiava in sella ad uno scooter Yamaha Majesty 250 in direzione Palombara Sabina.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Fonte Nuova, all’altezza del civico 126 di via Palombarese l’uomo ha perso il controllo dello scooter, rovinando sull’asfalto.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 45enne polacco.

La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti diretti dal Comandante Francesco Spagnoletti.

Su disposizione della Procura di Tivoli lo scooter è stato sottoposto a sequestro, mentre la salma di Artur Michal Czerwonka è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale dell’università “La Sapienza” di Roma per l’esame autoptico.