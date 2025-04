Promozione: Villalba, Monterotondo e Palombara fanno festa. Montecelio ancora ko

Allo stadio comunale “Ferraris” di Villanova, il Villalba Ocres Moca si impone con un secco 1-0 sull’Athletic Soccer Academy.

Un risultato forse stretto per ciò che si è visto in campo oggi, mercoledì 23 aprile: la squadra di Mister Ferranti ha dominato il match, tenendo il pallino del gioco e cercando più volte la via del gol.

Un momento della partita di oggi tra Villalba Ocres Moca e Athletic Soccer Academy

Decisivo il numero 8 Copponi, autore della rete che regala tre punti pesantissimi e conferma il Villalba al terzo posto con 59 punti, in piena zona playoff, nel Campionato di Promozione Girone B.

Oltre al gioco, a impressionare è la solidità difensiva: un vero e proprio muro granitico, da categoria superiore.

Nello stesso Girone B della Promozione missione compiuta anche per il Palombara, che espugna il campo del Bellegra 1962 con un convincente 2-0.

Tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zona calda della classifica e respirare un po’ di serenità.

Con 32 punti, i sabini si tengono a distanza dalla retrocessione diretta, ma resta il rammarico per un’annata sotto tono rispetto al potenziale dell’organico. In caso di salvezza, non è esclusa una riflessione societaria sulla guida tecnica per ripartire con nuove basi e ambizioni più concrete.

La vera rivelazione del campionato di Promozione Girone B si chiama Monterotondo 1935.

Con un convincente 2-0 in casa del Settebagni Calcio Salario, gli eretini proseguono la loro corsa verso i playoff.

I ragazzi di Mister Baiocco stanno sorprendendo tutti, dimostrando qualità e carattere. Ora il mirino è puntato sul Villalba, per un duello emozionante in questo rush finale.

Ancora una sconfitta per il Montecelio 1935, che cade 1-0 sul campo del Grifone Soccer Academy.

I giallorossi restano penultimi con 28 punti, in piena zona retrocessione diretta del Girone B di Promozione.

Un film già visto: anche lo scorso anno la salvezza arrivò all’ultima giornata.

Ma oggi, più che mai, servirà un’impresa per evitare l’addio alla categoria.

Il tempo stringe e i tifosi sono di nuovo con il fiato sospeso.

(Daniele Di Cerbo)