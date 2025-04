TIVOLI - Il paziente muore in ospedale: 125 mila euro di risarcimento agli eredi

Prima il ricovero in un ospedale, poi il trasferimento in un altro, quindi il decesso per negligenza dei medici.

Per questo la Asl Roma 5 risarcisce i danni dell’ennesimo caso di Malasanità all’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

E’ quanto emerge dalla delibera numero 744 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata oggi, mercoledì 23 aprile, dal Direttore Generale della Asl Roma 5 Silvia Cavalli.

Con l’atto l’Azienda Sanitaria Locale paga 125 mila euro a favore degli eredi del paziente deceduto nel nosocomio di via Parrozzani.

Il 7 giugno 2023 i familiari notificarono alla Asl la richiesta di risarcimento danni per le conseguenze del ricovero presso l’ospedale di Subiaco il 14 ottobre 2013 e del successivo decesso avvenuto presso il “San Giovanni Evangelista” di Tivoli.

La Azienda Sanitaria di Tivoli ha regolarmente aperto il sinistro presso la “AmTrust Assicurazioni Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera.

La “AmTrust” e il Comitato Valutazione Sinistri, dopo aver ascoltato i sanitari coinvolti nel decesso del paziente, hanno deciso di mettere a disposizione la franchigia frontale di emettere un atto di transazione e quietanza per una somma di 125 mila euro a titolo di risarcimento danni a carico della Asl.