RIANO – “Mastro Checco”, il nuovo libro del giornalista e scrittore Italo Arcuri

Alla vigilia del 25 aprile arriva in libreria e store online il nuovo libro del giornalista e scrittore Italo Arcuri, “Mastro Checco. Diario minimo di un ciabattino di democrazia”.

Il libro è la storia di un uomo che in nome della democrazia ha avversato il regime fascista, subendo soprusi e violenze.

Il giornalista e scrittore Italo Arcuri

“Eguaglianza, Fratellanza, Giustizia, Lavoro. Ogni giorno della sua vita – scrive Italo Arcuri nel presentare il libro – il canovaccio dei pensieri di Francesco Lanari, detto Mastro Checco, nato a Orvieto nel 1881 e morto a Riano nel 1972, srotolava ragionamenti, responsabilità e stati d’animo sempre legati a questi sostantivi inesauribili, nel silenzio più assoluto di quello spazio che, a Riano, modella, in tutta armonia, la curva a gomito dell’attuale via XXIV Maggio, che per lui era casa e bottega, posto di lavoro e luogo di ristoro, sede di fatica e punto di gioia (e anche di dolori).

Persino Clementina, da sposa premurosa, lo lasciava in pace in quegli istanti in cui tutto si divincolava nella testa calda del marito.

“Si sbollirà da solo, come sempre”, diceva tra sé”.

“Questo libro – continua Arcuri – è il frutto della vita di un uomo semplice, colto, coraggioso e determinato, che va ricordata per quanto vera.

La vita di un uomo che, nel suo piccolo, ha tracciato una Storia.

E la Storia, si sa, come lui stesso andava ripetendo ai suoi nipoti allora in erba è maestra di vita.

Anzi, lui lo diceva in latino − Historia vitae magistra − per solennizzare un momento da rendere eterno. Indelebile”.

Il libro sarà in libreria e store online a partire dal giorno in cui in Italia si celebra la Liberazione dal nazifascismo.