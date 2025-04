TIVOLI – Il 25 Aprile dedicato a Ignazio Missoni, primo sindaco della Città liberata

Durante l’occupazione fu a capo del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) della Città, l’organizzazione politica e militare costituita dai principali partiti e movimenti antifascisti per opporsi all’occupazione tedesca e al nazifascismo in Italia.

E dopo la Liberazione, nel 1946, fu primo sindaco di Tivoli.

E’ dedicata alla figura del Dottor Ignazio Missoni la cerimonia per l’80esimo anniversario del 25 aprile organizzata per venerdì prossimo da 9 ex sindaci della Città dell’Arte.

Alle 9 del mattino Piero Ambrosi, Giuseppe Baisi, Alcibiade Boratto, Mariano De Propris, Sandro Gallotti, Antonio Picconi, Giuseppe Proietti, Giuseppe Salinetti e Marco Vincenzi si recheranno al cimitero per portare un fiore sulla tomba di Ignazio Missoni.

Nato a Tivoli nel 1887, fu il primo Sindaco della Tivoli liberata e democratica dell’immediato dopoguerra, protagonista nelle fila del Partito Repubblicano Italiano e in quelle del Partito d’Azione, politico capace di coniugare la sua visione con l’interesse generale, chiamato il “medico dei poveri” per la sua opera verso i più bisognosi da primario dell’Ospedale “San Giovanni Evangelista”.

Morì nel 1950 all’età di 63 anni.

I 9 ex sindaci hanno promosso per la mattina del 25 aprile una manifestazione-corteo, a tal proposito hanno deciso di lanciare un appello alla cittadinanza per la giornata dell’80esimo anniversario della Liberazione.

“80 anni fa il 25 aprile 1945 l’Italia si liberava definitivamente dalla dittatura fascista e dall’occupazione militare nazista. Nell’Europa intera crollava il regime più sanguinario della storia del continente.

La fine di questo sistema, che aprì in breve la porta del nostro Paese a scegliere la Repubblica ed una nuova Costituzione, fu reso possibile anche con il grande contributo della Resistenza italiana.

Tanti cittadini, anche a costo della vita, non collaborarono con nazisti e fascisti e aiutarono i loro oppositori, migliaia di partigiani nelle campagne e nelle città; militari fedeli allo Stato e non agli invasori, soldati che subirono la deportazione nei disumani campi di concentramento per il rifiuto di servire gli oppressori nazisti, tutti facilitarono ed accelerarono l’avanzata delle truppe alleate.

Anche Tivoli pagò un alto tributo di sangue, con le vittime dei bombardamenti che nel Centro Italia ricacciarono verso Nord i battaglioni tedeschi e con i civili trucidati per rappresaglia dai nemici in fuga.

Gran parte della popolazione nascose e assistette soldati sbandati, prigionieri, giovani renitenti alla leva, ebrei perseguitati e sostenne il CLN guidato da Ignazio Missoni, impegnato in azioni di sabotaggio e nel collegamento con i comandi alleati. La nostra città partecipò alla nascita di una nuova era di democrazia.

Dopo 80 anni, davanti al riesplodere di mostruosi conflitti; alla ripresa di una disordinata corsa agli armamenti e agli attacchi alla democrazia costituzionale da parte di oligarchie plutocratiche; di fronte al riemergere del concetto di nazione al posto di quello di patria, di cui è egoistica e cruenta caricatura, invitiamo la cittadinanza di Tivoli la mattina del 25 aprile alla manifestazione-corteo, oggi più importante che mai, di memoria, di festa e di monito per l’Italia che verrà.

Tivoli ancora una volta è chiamata a dire con forza che la storia non torna indietro, che il dominio degli interessi nazionalistici ed egoistici e la soluzione dello scontro militare nei conflitti tra Stati sono rimasti sepolti sotto le macerie della seconda Guerra mondiale e sconfitti dalle insurrezioni popolari.

Buon 25 aprile, l’ottantesimo, nel nome della Resistenza e della Costituzione”.