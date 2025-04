GUIDONIA – Al Palazzetto il torneo di calcio a 5 in ricordo di Edoardo Coccia

Si chiamava Edoardo Coccia, era un giovane calciatore di Colleverde di Guidonia scomparso all’età di 26 anni il 16 luglio 2017 in un incidente stradale in scooter.

Da allora in suo onore viene organizzato un torneo di calcio a 5 giovanile dalla Futsal Live dello zio, Alessandro Coccia.

La manifestazione, organizzata da Futsal Live di Alessandro Coccia, nonostante la recente realizzazione si è già ritagliata uno spazio importante nel panorama giovanile, diventando immediatamente un appuntamento imperdibile per società, calciatori e appassionati.

Il futsal torna protagonista a Guidonia Montecelio e a Zagarolo con la VI edizione del Memorial Edoardo Coccia, in programma a partire dal 6 Maggio.

La manifestazione, aperta alle categorie Pulcini, Under 13 e Under 15, è dedicata ai giovani calcettisti della regione e punta a unire comunità e passione sportiva, offrendo un’occasione di gioco, incontro e condivisione.

Il Torneo rappresenta una perfetta sintesi di sport, sportività e sociale: Guidonia sarà per oltre un mese la culla del futsal giovanile del Lazio.

“Un evento unico – dice il direttore del torneo Alessandro Coccia – ormai un appuntamento fisso della stagione al palazzetto dello sport di Guidonia tutte le migliori squadra del futsal laziale”.