MONTORIO ROMANO – Festa di Santa Croce, il Cristo portato a spalla per il Borgo

A Montorio Romano torna la Festa di Santa Croce, la festa più importante dell’anno nel borgo di 2 mila abitanti situato su uno sperone roccioso, tra i monti Sabini, collegato a Roma e a Rieti dalla Via Salaria.

Alcune immagini di repertorio della Via Crucis di Montorio Romano

Da giovedì primo maggio a domenica 4 maggio si svolgerà la tradizionale ricorrenza organizzata dalla Pro Loco e dalla parrocchia della Santissima Annunziata e Cristo Re col patrocinio dell’amministrazione comunale.

Si tratta di una festa molto bella e sentita dalla popolazione iniziata nel 1958 la sera del primo Maggio quando prese a fuoco per tre sere consecutive la montagna sopra a Montorio Romano chiamata il monte calvario.

Per questo venne portato in salvo il Crocifisso che sta sulla chiesetta e da allora ogni anno la sera del primo maggio va in scena la rievocazione e una fiaccolata molto suggestiva che parte dalla montagna appena fa buio.

Giovedì dopo la messa delle 18 e la deposizione della corona ai caduti accompagnata dalla Banda musicale di Montorio Romano, dalle ore 20 in poi presso la stanza fotografica di viale Colle Sant’Andrea verranno proiettati alcuni filmati storici di Santa Croce tra cui uno del 1974.

Alle ore 21 tutto il paese si prepara ad accogliere la discesa del Cristo. Come prevede un’antica usanza, la sera del primo giorno di festa alla presenza del Vescovo il Santissimo Crocifisso viene trasportato a spalla dai giovani e da – a partire dal 2016 – anche dalle ragazze della “leva annuale” chiedendo protezione.

Una suggestiva fiaccolata illumina il tragitto, dalla chiesa sul monte fino al centro del paese dove il Cristo viene collocato nella parrocchiale ed esposto alla venerazione dei fedeli, durante tutta la durata dei festeggiamenti. Alle ore 23 lo spettacolo pirotecnico.

Venerdì 2 maggio alle ore 18 la santa messa e alle ore 21 la solenne Via Crucis per le vie del paese.

Sabato 3 maggio alle ore 8 la popolazione sarà svegliata dal suono delle campane e dai colpi scuri. Il programma prevede alle ore 11 la santa messa, alle 16 in piazza Risorgimento animazione a cura di “Bamby’s Animation” e alle 18 la messa in parrocchia.

La giornata si conclude alle ore 21 in piazza Risorgimento con lo spettacolo musicale dell’orchestra “Il Sole d’Italia”. Domenica 4 maggio alle ore 8 la popolazione sarà svegliata dal suono delle campane e dai colpi scuri.

Alle ore 8,30 la Banda musicale di Montorio Romano sfilerà per il paese e a seguire sarà celebrata lasanta messa.

Alle ore 10 il Santissimo Crocifisso verrà trasportato a spalla al Monte Calvario sulla vetta del quale verrà celebrata la messa solenne.

(Gabriele Imperi)