Un po’ sporco e molto impaurito.

Così nella serata di ieri, mercoledì 30 aprile, è stato ritrovato Totti, il gatto europeo di 7 anni scomparso dalla notte tra il 24 e il 25 aprile dalla sua abitazione di via Monte Grappa 46, a Colleverde, quartiere residenziale del Comune di Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ad annunciarlo è la proprietaria Maria Teresa Tomassetti, che dopo l’articolo del quotidiano on line Tiburno.Tv è stata contattata da una signora residente in via Palombarese a Santa Lucia di Fonte Nuova, a circa 3 chilometri e mezzo di distanza dalla casa di Colleverde di Guidonia.

La “mamma umana” di Totti ha raggiunto subito la Palombarese accompagnata dal Presidente della Proloco di Colleverde Andrea Serena riabbracciando così il suo felino.

“In questi giorni – spiega Maria Teresa Tomassetti – la signora ha lasciato acqua e croccantini per Totti, quando ieri sera ha visto l’articolo di Tiburno sulla pagina Facebook del giornale mi ha immediatamente contattata.

Grazie a tutti”.