MORICONE – Raccolta fondi per la ricerca delle malattie rare

“La tua forza è la mia forza”.

E’ lo slogan della campagna di primavera di Fondazione Telethon a sostegno della ricerca delle malattie rare genetiche nei bambini.

Sabato 3 e domenica 4 maggio Telethon sarà quindi presente nelle piazze italiane e al suo fianco ci sarà anche quest’anno UNPLI, Unione Pro Loco d’Italia.

La Pro Loco di Moricone presieduta da Natale Tonelli ha organizzato l’iniziativa presso il Centro anziani di viale Roma 1 per essere al fianco delle “mamme rare”, tutte quelle mamme che sperano in una cura, in una migliore qualità di vita, per i propri figli affetti da rare malattie genetiche.

I volontari chiederanno a tutti di fare una scelta d’amore a sostegno delle mamme rare attraverso i Cuori di biscotto di Grondona, nelle tre varianti di gusto gocce di cioccolato, Arancia di Sicilia e Cacao con gocce di cioccolato.

Sostenete la ricerca, aiutate tutte le mamme che ogni giorno affrontano la vita con determinazione e coraggio.