TIVOLI – Controlli alla movida, denunciati tre automobilisti ubriachi e drogati

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro cittadino, finalizzato alla prevenzione e repressione di condotte illecite.

L’attività è stata svolta nel fine settimana, in concomitanza con “Tivoli in Festa”, l’evento tenutosi dal primo a domenica 4 maggio durante il quale è stato predisposto un dispositivo di vigilanza rafforzata per monitorare l’area interessata dalla cosiddetta “movida” e garantire la sicurezza pubblica.

Nel corso dei controlli:

un 24enne è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale. A seguito delle operazioni, avrebbe opposto resistenza ai militari intervenuti. La sua posizione è ora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, alla quale è stato deferito in stato di libertà;

un 31enne è stato denunciato in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso di 0,5 grammi di cocaina, una mazza da baseball e due taglierini;

un 23enne e una 53enne sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico accertato rispettivamente di 1,00 g/l e 2,50 g/l;

un 44enne è stato denunciato per presunta detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di 7,9 grammi di hashish e materiale per il taglio e confezionamento.

Nel medesimo contesto operativo, 8 persone – di età compresa tra i 20 e i 52 anni – sono state segnalate alla Prefettura di Roma per uso personale non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Complessivamente sono state identificate 65 persone, controllati 36 veicoli, ritirate 3 patenti di guida ed elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada.