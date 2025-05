TIVOLI – Spento l’incendio al campo rom: tre baracche distrutte, nessuna vittima

E’ di tre baracche distrutte dalle fiamme il primo bilancio del devastante incendio divampato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 maggio, all’interno del campo abusivo di via dei Bagni Vecchi, a Tivoli Terme (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sopra e sotto, alcuni momenti delle operazioni di spegnimento durate tutta la notte

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento in cui sono state impegnate 10 squadre dei vigili del fuoco e personale Gos con le ruspe del movimento terra.

Sul posto erano presenti pattuglie della Polizia Locale, della Polizia di Stato e personale dell’agenzia regionale Arpa per la protezione ambientale.

Stando sempre alle prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’incendio sarebbe partito da un cumulo di rifiuti accatastato nel campo rom.