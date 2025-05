SAN POLO DEI CAVALIERI – Abbandonati in campagna, sei cuccioli salvati dai volontari – VIDEO

A lanciare l’allarme è stato un ciclista che ha notato uno scatolone abbandonato sul ciglio di una strada di campagna.

E’ iniziata così la gara di solidarietà per sei cuccioli, tre maschi e altrettante femmine, ritrovati denutriti e disidratati nella mattinata di oggi, martedì 13 maggio, a San Polo dei Cavalieri, messi in sicurezza e affidati alle cure del canile sanitario.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’sos è partito verso le ore 10 da strada comunale Capuzillo, un sentiero bianco e sterrato nella campagne sampolesi.

Pare che un giovane ciclista, percorrendo il sentiero, abbia sentito il lamento dei cani. Per questo si è fermato, ha aperto lo scatolone e davanti agli occhi si è trovato i cagnolini simil cani da caccia.

A quel punto, l’uomo ha prima allertato i carabinieri e il Comune di Marcellina ed è stato indirizzato alla Polizia Locale di San Polo dei Cavalieri, competente per territorio.

Del caso sono stati immediatamente informati i Carabinieri Forestali della stazione di Guidonia Montecelio che a loro volta hanno attivato le Guardie Zoofile Kronos Valle Aniene che verso le ore 13 sono giunte sul posto.

I volontari coordinati da Antonello Livi si sono presi cura dei sei cuccioli, provvedendo ad idratarli, dopodchié li hanno trasportati presso il Municipio di San Polo dei Cavalieri dove li ha accolti il sindaco Simone Mozzetta. Il Servizio Veterinario della Asl Roma 5 ha inviato una squadra della società “Animal Service” che ha trasferito i cuccioli presso la “Fattoria di Tobia”, il canile sanitario convenzionato col Comune di San Polo dei Cavalieri dove verranno stabilizzati.

“Dopo un periodo di ricovero – spiega Antonello Livi dell’Accademia Kronos – i cuccioli verranno adottati. Ora cerchiamo di individuare chi li ha abbandonati in campagna, che ricordiamo essere un reato: chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro”.

“Colgo l’occasione – conclude Livi – per ringraziare pubblicamente il ciclista che ha attivato i soccorsi evitando ai cuccioli una morte certa avendo un’età inferiore ai 30 giorni.

Invito infine i residenti nella zona circostante strada comunale Capuzillo a osservare bene le foto dei cuccioli e e a contattare le Guardie Zoofile Kronos Valle Aniene nel caso in cui abbiano informazioni utili per individuare il proprietario della cucciolata abbandonata in uno scatolone”.