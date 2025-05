Grande successo per la “ASD Tatakai” di Tivoli alla Coppa Nazionale di Judo organizzata sabato 10 e domenica 11 maggio dal Comitato Nazionale e Provinciale Roma Csen presso il Palabandinelli di Velletri.

Nelle due giornate di gara gli atleti guidati dai Maestri Christian Valenzi e Fabio Piacentini, e dallo staff tecnico Gaia Marchionni, Andrea Tudorache e Christian Salamone, si sono distinti in tutte le categorie, dagli Esordienti ai Master, regalando grandi emozioni al pubblico confermando crescita e forza.

Sabato 10 maggio sul tatami sono scesi Esordienti A, Esordienti B e Cadetti. La prima giornata ha visto protagonisti gli atleti più giovani, che hanno conquistato numerose medaglie grazie all’impegno e alla preparazione dimostrati.

Sul podio più alto sono saliti Mattia Siconolfi, Loukas Dumitru e Kevin Nicolas Serban.

Secondo posto per Francesco Cappa, Gabriele Galletti e Cristian Antonini.

Terzo posto per Victor Miron e Antonio Iori.

Quinto posto per Sergio Stef e Samuel Prota, settimo Giordano Galletti, nono posto per Lorenzo Lalli, Christian Ferrari e Valentino Angelini.

Domenica 11 maggio sono saliti sul tatami gli atleti delle categorie Cadetti, Junior, Senior e Master. Anche tra i più esperti si sono distinti gli atleti tiburtini.

Primo posto per Simone Cafiero e Francesco Lamonarca.

Secondo podio per Marco Mariani in due categorie, Andrea Tudorache, Gaia Marchionni, Lorenzo Marko Tomassoni e Simone Tabarroni (NEW BLACK BELT).

Cristian Antonini si è classificato terzo in due categorie.

Terzo posto anche per Chiara Vivone, Chantal Muratore, Mattia Memeo , Elio Di Benedetto, Lorenzo Meliadò, Valerio Tabarroni e Daniele Cinus.

Tommaso Iandolo quinto, Samuele Baculo settimo, Claudio Kimi Tomassoni non classificato.

Grazie agli ottimi risultati complessivi, la “ASD Tatakai” si conferma al secondo posto nella classifica generale a squadre, conquistando il titolo di Vice Campione Nazionale alla Coppa Italia.