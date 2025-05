Il progetto di attivitè ludico ricreative dell’associazione “Sigma ” e i pazienti di Villa Alba a Fontenuova

L’importanza dei sorrisi, del gioco e degli abbracci nell’approccio socio-assistenziale con i pazienti disabili.

E’ l’obiettivo di “Donation of a Smile”, il progetto di attività ludico-ricreative realizzato dai ragazzi dell’Associazione studentesca “Sigma” dell’Università Unicamillus per i pazienti di “Villa Alba”, il Centro di Riabilitazione di via Nomentana 432, a Fonte Nuova, una struttura di eccellenza del Gruppo Ini.

Sabato 10 maggio gli studenti della Facoltà di Medicina hanno organizzato per i pazienti varie attività: dal laboratorio di musica e di pittura all’interno della struttura, fino alle attività ludico-ricreative-sportive all’aperto nel giardino esterno della clinica, come il tiro con l’arco, il tiro alla fune, ruba bandiera, caccia al tesoro e mini-fotball.

Studenti universitari e operatori della clinica hanno collaborato insieme nelle attività per donare emozioni e sorrisi ai 40 ospiti di “Villa Alba”, che a turno si sono cimentati nelle varie attività proposte.

Attività fondamentali in termini di inclusione e di interazione col resto del mondo.

Una grande soddisfazione per il Direttore del Centro di Riabilitazione, il Dottor Marco Olivari, e per il Presidente del Gruppo Ini, Dottor Cristopher Faroni, che hanno subito accolto la proposta di “Sigma”, l’associazione studentesca senza scopi di lucro, impegnata a fornire un supporto completo agli studenti universitari nel loro percorso accademico e professionale e nella preparazione per il futuro.

Villa Alba di Fonte Nuova si conferma una struttura di eccellenza nella riabilitazione a 360° gradi del paziente.

La clinica è specializzata nei trattamenti riabilitativi per il recupero funzionale e sociale di soggetti affetti da disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, offre trattamenti riabilitativi in regime residenziale; offre inoltre trattamenti riabilitativi in regime semiresidenziale.

