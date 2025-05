GUIDONIA – La “Giornata della Salute”: visite specialistiche gratuite in parrocchia

Domenica 8 giugno, dalle ore 8.30 alle 13.30, presso la Parrocchia San Giuseppe Artigiano di Viale Mazzini 1, a Villanova di Guidonia, si terrà la 16esima Giornata della Salute.

Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi e partecipati del territorio, un evento ormai storico per Guidonia Montecelio e, in particolare, per la comunità di Villanova, nato con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e offrire, gratuitamente, visite specialistiche e screening alla popolazione.

Anche quest’anno saranno presenti professionisti di numerose discipline: osteopatia, neurochirurgia, ginecologia, cardiologia, endocrinologia, fisioterapia, diabetologia, senologia, angiologia, con la possibilità di effettuare ecocolordoppler, ecografie tiroidee, controlli della vista e dell’udito, della glicemia e consulenze naturopatiche e riproduttive.

Particolare attenzione sarà dedicata alla prevenzione andrologica e ginecologica e alla prevenzione del tumore al seno, due ambiti fondamentali per il benessere di uomini e donne di tutte le età.

La Giornata della Salute è organizzata dal Rotary Club Guidonia Montecelio e dal Rotaract Club Guidonia Montecelio, ed è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di numerose associazioni, professionisti e aziende che, ispirati dalla filosofia del Rotary, hanno scelto di offrire il proprio contributo a titolo gratuito.

Un’occasione importante per prendersi cura di sé, per vivere la prevenzione come un atto concreto di attenzione verso la propria salute e per condividere un momento di comunità e partecipazione.

La salute è un diritto di tutti.