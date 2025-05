FONTE NUOVA – Capaci, 33 anni dopo: giornata in ricordo di Giovanni Falcone

In occasione del 33esimo anniversario della strage di Capaci, ieri mattina, martedì 20 Maggio, presso il Teatro Patrocinio San Giuseppe, il Comune di Fonte Nuova, rappresentato dal Commissario Straordinario Filippo Santarelli, ha promosso un incontro dedicato alla memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta (Antonino Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo) uccisi nella tremenda esplosione del 23 Maggio 1992.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti del territorio in un momento di condivisione e riflessione, attraverso le testimonianze di chi ha combattuto in prima linea la lotta alla criminalità.

All’iniziativa hanno partecipato 350 studenti delle scuole del territorio, alte cariche Istituzionali e delle Forze dell’Ordine.

Particolarmente seguito l’intervento del Questore di Roma Roberto Massucci che ha invitato con forza i ragazzi a rispettare le regole e a tenere sempre atteggiamenti in linea con la legalità.

Hanno formulato i saluti istituzionali il Senatore Marco Silvestroni e la Consigliera Regionale Micol Grasselli.

Presenti anche il Comandante della Polizia Locale di Fonte Nuova Francesco Spagnoletti e il Comandante della Compagnia Carabinieri di Monterotondo Carmine Rossi.

Gli studenti hanno seguito con grande attenzione i racconti dei veri protagonisti della lotta antimafia: il poliziotto Anselmo Lo Presti, il Capo scorta Giuseppe Sammarco (in video) e l’ex magistrato antimafia Antonio Ingroia, moderati dal giornalista Emilio Orlando.

Iniziative come questa sono fondamentali spunti di riflessione per i nostri ragazzi, per raccontare loro i valori profondi della legalità e il senso del dovere nello svolgimento delle attività quotidiane.