GUIDONIA – Mister Ginestra confermato, Lucchesi sarà Direttore Generale

Il Guidonia Montecelio non si ferma. Dopo la storica promozione in Serie C, il club rossoblù guarda al futuro con determinazione, ripartendo da una certezza: la continuità.

La società guidata dal Presidente Fusano ha deciso di confermare in blocco lo staff tecnico che ha firmato l’impresa, puntando su uomini di esperienza e competenza.

Al timone organizzativo ci sarà Fabrizio Lucchesi, nuovo Direttore Generale, figura di spicco del calcio italiano. Con alle spalle una lunga carriera tra Serie A e B (Roma, Empoli, Palermo, Pisa), Lucchesi porta a Guidonia un bagaglio di conoscenze gestionali e strategiche che saranno fondamentali per affrontare il professionismo.

Il Direttore Generale Fabrizio Lucchesi insieme al Presidente del Guidonia Mauro Fusano

In panchina resta saldamente Ciro Ginestra, il tecnico campano ex attaccante di Serie A (tra le altre con Venezia e Padova), arrivato a stagione in corso e artefice della svolta. Insieme al vice Francesco Di Gennaro ha trasformato la squadra: 12 vittorie in 14 gare, una rimonta straordinaria culminata con la promozione.

Confermati anche il direttore sportivo Emiliano Donninelli e l’intero staff tecnico. Il Guidonia getta le basi per una stagione solida tra i professionisti, costruendo su un gruppo affiatato e una struttura dirigenziale all’altezza della nuova sfida.

(Daniele Di Cerbo)