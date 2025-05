GUIDONIA – I benefici dello Sport alla conviviale Rotary

Bellissima conviviale del Rotary Club Guidonia Montecelio presso la sede sociale del Park Hotel Imperatore Adriano,a Villanova di Guidonia

Questa volta si è parlato di Sport e dei benefici che la pratica sportiva, sia a livello amatoriale che dilettantistico, può portare ad ognuno per la salute sia fisica che mentale, dal livello salutare al livello sociale, fino ad arrivare all’integrazione.

A fare da relatori, figure di spicco dell’amministrazione locale e nazionale, oltre a professionisti del settore.

L’onorevole Alessandro Palombi e il Presidente del Rotary Club Guidonia Michele De Stefano

L’onorevole Alessandro Palombi, nella doppia veste di parlamentare e sindaco di Palombara Sabina, si è soffermato sulla vicinanza e sostegno economico del governo centrale e locale nell’ampliare l’offerta sportiva, soprattutto per i più giovani e soprattutto in contesti sociali delicati.

Il sindaco di Marcellina, Alessandro Lundini, ha ribadito l’importanza della pratica sportiva ma anche del fare rete tra Enti per ampliare l’offerta sportiva, ricordando che il comune di Marcellina ha ricevuto un finanziamento per il rifacimento dell’impianto sportivo che allo stato attuale rappresenta il fulcro e il punto di aggregazione sociale principale per il comune dei Monti Lucretili.

L’Assessora allo sport Cristina Rossi e l’Avvocato Michele De Stefano

L’Assessora allo sport e politiche giovanili del comune di Guidonia, Cristina Rossi, si è concentrata su come politiche sociali e sport viaggino a braccetto e in mancanza dell’una e impossibile raggiungere l’altra, sottolineando che la Città dell’Aria ha ben 42 impianti sportivi e ne nasceranno sicuramente altri per sopperire la domanda di una vasta popolazione come quella del terzo Comune del Lazio per numero di abitanti.

Dopo gli interventi istituzionali, sono intervenuti professionisti del settore, come Gabriele D’Acuti, socio Rotary e membro della commissione impianti sportivi presso la FIGC che si è soffermato sull’importanza degli impianti sportivi, sempre più prestazionali, sicuri ed appetibili per l’utenza, soprattutto la più giovane.

Il Presidente De Stefano e Fabio Attilia, medico e consigliere comunale di Tivoli

A conclusione è intervenuto Fabio Attilia, nella doppia veste di consigliere comunale di Tivoli e medico, che ha posto l’importanza dello sport ai fini medici, salutari e psico-fisici, in quanto lo sport va a toccare quei recettori del cervello che creano piacere, entusiasmo e felicità.

Da sinistra, Paolo Terrone dell’associazione Maratonina di San Luigi, Michele De Stefano e Giuseppe Paci di Buzzi Unicem

A fare da corollario a tutto ciò, è stato un “parterre de roi” con la presenza di alte cariche e figure di spicco come il comandante dell’aeroporto di Guidonia, Pilota Colonnello Antonio Angelo Russo, e il direttore generale del cementificio Buzzi Unicem, Giuseppe Paci, i quali entrambi hanno aperto le porte delle rispettive “case” allo sport.

Infatti domani, domenica 1 giugno, si correrà la dodicesima edizione della Maratonina di San Luigi che, oltre ad attraversare Guidonia, farà conoscere le bellezze e le peculiarità sia dell’aeroporto che dello stabilimento, entrando nei due siti con percorsi mirati e dedicati e di solito non aperti al pubblico.

“I nostri avi dicevano “mens sana in corpore sano“ – commenta l’Avvocato Michele De Stefano, Presidente del Rotary Club Guidonia Montecelio – ad oggi a distanza di 2000 anni, non solo possiamo assecondare il detto, ma possiamo modificarlo, con un pizzico di egoismo (ce lo perdonerete), in “ROTARY SANO IN CORPORE SANO” considerando che con il Rotary, visto il continuo supporto alle iniziative sociali e sportive nel territorio, è sempre in prima linea, soprattutto per lo sport quale punto di aggregazione e socializzazione”.