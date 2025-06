FIANO ROMANO – Incendio nel parcheggio davanti alla Bartolini: otto furgoni in fiamme

Le fiamme si sono propagate in pochi secondi e hanno carbonizzato 8 furgoni.

E’ il bilancio del vasto incendio scoppiato nella mattinata di oggi, domenica primo giugno, in via Prato della Corte, nella zona industriale di Fiano Romano.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le ore 12 nel parcheggio pubblico adiacente alla sede della “Bartolini”, azienda leader a livello nazionale e internazionale nel settore del trasporto di merci.

Le fiamme hanno avvolto e distrutto 8 mezzi delle cooperative che lavorano per conto della “Bartolini”, 7 veicoli di una società con sede in via del Commercio e uno con sede in via dell’Artigianato.

Sul posto i vigili del fuoco di Montelibretti e i volontari della protezione civile del nucleo Capena 100.

Presenti anche i carabinieri che indagano sul caso.

Nessun ferito.

La strada è stata chiusa e l’odore acre ha circondato la zona. I residenti hanno dovuto chiudere le finestre.