PALOMBARA SABINA – Scontro frontale tra moto: due feriti gravi in ospedale

Drammatico incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica primo giugno, a Palombara Sabina.

Il bilancio è di due feriti trasportati a Roma in gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 12 in viale Tivoli, la strada di proseguimento della via Maremmana inferiore all’ingresso del paese.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente una moto da cross e uno scooter Honda Sh: l’impatto è stato violentissimo e nella caduta i due conducenti – entrambe di età compresa tra i 20 e i 30 anni, uno di san Basilio e l’altro di Villanova di Guidonia – hanno riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, ma considerando le gravi condizioni i due motociclisti sono stati trasportati in eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli e all’ospedale San Camillo in codice rosso.

La dinamica dello scontro è in fase di ricostruzione da parte dei militari dell’Arma.