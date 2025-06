MONTEROTONDO – Ubriaco al volante investe due pedoni: un morto e un ferito grave

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica primo giugno, a Monterotondo.

Il bilancio è di un morto e un ferito ricoverato in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, verso le ore 7,30 in via Adige una Toyota Yaris ha investito due pedoni che camminavano lungo la strada a senso unico all’altezza del parco pubblico.

L’impatto è stato talmente violento che Francesco M., 75enne, è stato scaraventato a una decina di metri di distanza dal punto di investimento, travolto anche l’amico 60enne Claudio G.

Stando a quanto riferiscono alcuni testimoni, il conducente – un italiano di circa 20 anni residente a Monterotondo – puzzava di alcol e avrebbe perso il controllo del veicolo falciando i due uomini.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale “Santissimo Gonfalone”.

Per Francesco M. i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso a causa delle gravi ferite riportate, mentre Claudio G è stato ricoverato in codice rosso. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Il conducente dell’auto è stato accompagnato dai carabinieri in ospedale per essere sottoposto ai test per accertare l’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti: al momento il ragazzo è stato denunciato per omicidio stradale.

Su disposizione della Procura di Tivoli la Toyota Yaris è stata sequestrata per accertamenti: l’esatta dinamica dell’investimento mortale è in fase di ricostruzione da parte dei militari dell’Arma.

La salma della vittima sarà traslata presso l’Istituto di medicina legale per l’esame autoptico.