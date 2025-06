CALCIO – Panchine in fermento: conferme e cambiamenti nel Nord-Est

Con la stagione calcistica appena conclusa, le società del nord-est romano iniziano a delineare i propri organici tecnici per il prossimo campionato. Tra conferme e nuovi arrivi, ecco un aggiornamento sulle principali panchine della zona.

Nova 7 e Villa Adriana: conferme in vista

Le due squadre protagoniste della stagione appena conclusa, Nova 7 e Villa Adriana, sembrano orientate a confermare i tecnici che le hanno condotte al successo. Alessandro Gianni, alla guida della Nova 7, e Gianluca Lillo, tecnico del Villa Adriana, dovrebbero essere riconfermati per la prossima stagione.

La Nova 7 ha in testa di confermare gran parte della rosa dei calciatori che hanno portato la Società al successo. Mentre per Mister Lillo, sembrano avvicinarsi altre chiamate da società titolate ma al momento lo stesso Lillo sembra voler proseguire il progetto intrapreso con il Villa Adriana.

Palombara: fiducia a Superchi

Il Palombara, nonostante la retrocessione in Prima Categoria, sembra intenzionato a proseguire con Giampaolo Superchi alla guida tecnica, in attesa di un possibile ripescaggio che potrebbe riportare la squadra in Promozione. Il Direttore Sportivo Gizzi è comunque soddisfatto della seconda parte del campionato della squadra sabina.

Villalba: testa ai playoff e dopo la decisione ufficiale

Il Villalba Ocres Moca 1952 è in attesa dell’esito dei playoff per definire il futuro della panchina. La società storica guidoniana oggi è concentrata ad un eventuale volata in Eccellenza. Il Mister Mauro Ferranti in caso di ascesa del Villalba consacrerebbe la sua stagione di primo piano.

Monterotondo 1935: separazione quasi sicura da Baiocco

Il Monterotondo ha annunciato tra le righe la separazione dal tecnico Baiocco, esprimendo delusione per i risultati ottenuti nonostante gli investimenti effettuati. Un comunicato che non lascia speranze da parte della Dirigenza “Abbiamo investito ingenti risorse per attrezzare una squadra che potesse lottare per la vittoria del campionato – dichiarano Malizia e Zechini – ma i risultati sul campo non hanno premiato gli sforzi fatti, bocciando di fatto il progetto tecnico. Siamo sinceramente amareggiati e delusi”.

Tivoli Calcio 1919: rumors su Fabrizi

La Tivoli Calcio 1919 si prepara a un cambio di guida tecnica. Dopo l’addio di Francesco Lombardo, la società sembra di voler affidare la panchina a Claudio Fabrizi, con Damiano Grillo nel ruolo di direttore sportivo come riportato da “Sport in oro”. L’obiettivo è sempre quello di riportare il club ai vertici del calcio regionale. Il probabile ex Mister della Tivoli Francesco Lombardo ad oggi sembra essere seguito da altre società calcistiche.

(Daniele Di Cerbo)