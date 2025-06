Tragedia venerdì 6 giugno a Montorio Romano, il piccolo borgo sui Monti Lucretili al confine con Montelibretti, Moricone e Nerola.

A perdere la vita in un incidente domestico è stato Mario Milani, 77 anni, ex sottufficiale della Polizia Locale di Montorio e per lungo tempo Presidente del Centro Anziani.

Il pensionato è morto schiacciato da un trattore, mentre stava effettuando una riparazione nella sua rimessa privata. Inutili i soccorsi del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nerola e del Nucleo investigativo di Monterotondo: i militari hanno accertato che si è trattato di un incidente, per questo la salma è stata riconsegnata alla famiglia e ieri mattina, domenica 8 giugno, si sono svolti i funerali.

Mario Milani lascia la moglie Leonina e i figli Gianluca e Daniele.

L’Amministrazione comunale di Montorio Romano ha ricordato con profonda commozione Mario Milani con un post sulla pagina Facebook istituzionale dell’Ente.

“Mario – ha scritto l’amministrazione – ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità, operando con senso di responsabilità e con impegno costante verso il bene collettivo, valori che ha continuato a incarnare anche attraverso la sua preziosa attività nel tessuto associativo locale.

In questo momento di dolore, l’Amministrazione si stringe con sincera vicinanza alla moglie e ai familiari tutti, esprimendo le più sentite condoglianze a nome dell’intera comunità”.