VICOVARO – Eccidio delle Pratarelle, commemorati i 29 martiri dei nazifascisti

Sabato 7 giugno, n ella ricorrenza dell’81esimo anniversario dell’Eccidio delle Pratarelle, la Comunità di Vicovaro si è raccolta per commemorare i 29 martiri – donne, bambini e uomini – barbaramente assassinati dalle truppe nazifasciste il 5 e il 7 giugno 1944.

Sopra e sotto, alcune immagini della cerimonia per l’eccidio delle Pratarelle a Vicovaro

Alla cerimonia, presieduta dal Sindaco di Vicovaro Nello Crielesi, erano presenti il Consigliere Regionale Marco Colarossi, la Consigliera Delegata di Città Metropolitana di Roma Capitale Manuela Chioccia, la Sindaca di Licenza Iliaria Passacantilli in qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica, il vice Sindaco di Vivaro Romano Ernesto Moglioni, il consigliere Matteo Lori in rappresentanza del Comune di Mandela ed il Commissario del Parco Regionale dei Monti Lucretili Marco Piergotti.

Hanno partecipato inoltre l’Associazione Martiri delle Pratarelle, l’Anpi della Provincia di Roma, l’Associazione Nazionale Famiglie Italiane Martiri, la Banda dell’Arma Trasporti e Materiali dell’Esercito Italiano e il Reverendo Don Benedetto Molinari.

“Ricordarli non è solo un dovere morale, ma un atto di responsabilità verso le generazioni future, affinché tutti possiamo parlare la stessa “lingua” per trasmettere i valori che ci contraddistinguono – ha detto il sindaco di Vicovaro Nello Crielesi – È stata una giornata con un forte senso di appartenenza per tutta la nostra comunità, all’insegna della giustizia e pace che sono i pilastri della nostra Costituzione.