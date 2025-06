Lavorare a Roma nel 2025: turismo, cinema, Giubileo e nuove professioni

Un tempo Roma era considerata centro nel mondo e mai come quest’anno questa storica affermazione è stata più attuale e vera.

Oltre al Giubileo 2025 già in programma (con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro e l’inizio dell’anno santo), la Capitale ha assistito poche settimane fa al Conclave, che ha eletto il nuovo Papa Leone XIV e ha attirato l’attenzione mondiale.

Ma il protagonismo di Roma non si limita alla dimensione spirituale o simbolica: la città è oggi anche un motore economico e professionale di primaria importanza. Il mercato del lavoro romano si distingue per la sua diversità e dinamicità, offrendo opportunità concrete in numerosi ambiti.

La presenza capillare di aziende pubbliche e private, italiane e multinazionali, fa della Capitale un vero hub per chi cerca impiego o punta a un avanzamento di carriera. I settori consolidati, come servizi, pubblica amministrazione e comunicazione, restano fortemente attivi, ma è il comparto del turismo e della ristorazione a mostrare un’espansione significativa, trainato dall’afflusso previsto per il Giubileo e dal fascino senza tempo della città. Parallelamente, l’industria cinematografica e audiovisiva continua a crescere, rendendo Roma sempre più centrale anche nel panorama della creatività e dello spettacolo. Un altro punto di forza è rappresentato dall’emergere di nuove professioni legate principalmente all’innovazione, alla tecnologia e alla sostenibilità.

Questa combinazione di fattori sta generando importanti e nuove offerte di lavoro a Roma centro e provincia, con opportunità sia per professionisti, sia per giovani in cerca di nuove sfide.

Il settore del turismo

Il Giubileo del 2025 prima e l’elezione del nuovo Papa poi hanno rappresentato eventi di portata mondiale, con milioni di pellegrini che hanno raggiunto la Capitale.

Questo, unito ai tantissimi turisti che ogni anno scelgono di visitare Roma per immergersi nelle sue infinite bellezze, ha generato un incremento significativo delle opportunità professionali.

Alle oltre 17000 nuove assunzioni legate al settore del turismo, dell’accoglienza e della ristorazione, si stanno registrando richieste di figure qualificate anche nel campo dell’organizzazione di eventi, della logistica, della sicurezza e dei servizi aeroportuali.

Il settore del cinema

Accanto agli eventi di stampo religioso e culturale, Roma continua a consolidare la sua posizione nel panorama cinematografico internazionale.

La presenza di Studios prestigiosi, la nascita di serie tv nostrane e l’interesse di produzioni estere fanno della città un hub per il cinema e la televisione. Questo rende il settore ricco di opportunità per chi desidera lavorare a Roma in ambito artistico.

Non solo ruoli attivi come attori e comparse per film, documentari, reportage e spot pubblicitari, ma anche professionisti esperti legati a questo mondo, come tecnici del suono e delle luci, scenografi e costumisti, produzione e post-produzione e diversi ruoli creativi (sceneggiatori, registi, direttori della fotografia, ecc.).

Lavorare a Roma: le nuove professioni

Il 2025 di Roma vede consolidarsi nuovi settori nati negli anni e mesi precedenti, spinti dall’innovazione tecnologica e digitale e dalla crescente attenzione alla sostenibilità che stanno rendendo la Capitale un vero e proprio polo di innovazione a livello nazionale.

Questo processo di trasformazione sta ridisegnando profondamente il mercato del lavoro, con l’emergere di nuove figure professionali sempre più richieste. Si tratta di un’evoluzione guidata da iniziative istituzionali, investimenti strategici e una crescente collaborazione tra enti pubblici, università, startup e imprese.

Le professioni emergenti si concentrano su ambiti come digitale pubblico, smart city, cybersecurity, intelligenza artificiale, blockchain e 5G. Oggi Roma offre reali opportunità a figure come il Data Analyst, il Cloud Specialist, il Cybersecurity Expert o lo IoT Engineer, tutte professioni che fino a pochi anni fa erano considerate di nicchia in una città legata all’arte e alla storia, ma che ora stanno diventando di vitale importanza.

Anche l’intelligenza artificiale ha trovato spazio concreto nei progetti urbani e con essa cresce la domanda di esperti in Machine Learning e sviluppatori di sistemi intelligenti. Ma l’innovazione non è solo una questione tecnologica.

Roma guarda anche alla transizione ecologica, con un approccio integrato: mobilità sostenibile, bioedilizia, turismo responsabile. È qui che si inseriscono nuove figure come il consulente ambientale, il project manager della sostenibilità, o i professionisti del turismo green, capaci di coniugare cultura, accoglienza e rispetto per l’ambiente.

Un ruolo fondamentale in questa fase di trasformazione lo svolgono anche i Facilitatori Digitali, una nuova figura professionale pensata per aiutare i cittadini, soprattutto quelli più anziani o meno esperti, a utilizzare i servizi digitali.

Nel 2025 Roma cresce e si trasforma, senza rinnegare la propria identità storica e culturale, ma imparando a reinventarsi, a creare nuovi percorsi professionali e a puntare su competenze moderne.