GALLICANO NEL LAZIO – Grande attesa per la prima infiorata sostenibile 

Torna la tradizionale il 20-21-22 giugno 2025 l’Infiorata per le vie del centro storico di Gallicano nel Lazio, con il Patrocinio del Comune di Gallicano nel Lazio ed il contributo della Regione Lazio.

Partecipa con tutta la famiglia alla prima infiorata sostenibile. Un’esperienza immersiva rivolta ad adulti ma soprattutto ai bambini. Porta un disegno che rappresenta il tema ambiente e infiorata sostenibile: verrà esposto ad una mostra dedicata ai lavori realizzati dalle scuole nelle giornate della manifestazione.

Per gli adulti, invece, c’è la possibilità di portare beni di prima necessità per la raccolta di viveri a lunga conservazione e prodotti per l’igiene (non si accettano indumenti) in favore della Caritas Parrocchiale – Gallicano nel Lazio.

Il tema dell’Infiorata di Gallicano nel Lazio 2025

Una tradizione antica, risalente a fine ‘800, e che oggi viene portata avanti con passione ed impegno da cittadini ed associazioni.

Da qualche anno, infatti, l’Infiorata è dedicata a un tema spirituale, accogliendo artisti nazionali ed internazionali di varie etnie e religioni ai quali si chiede di esprimere artisticamente il loro sentire rispetto al tema prescelto, ma anche associazioni ed onlus dedite all’aiuto del prossimo e dei più deboli.

Il tema prescelto quest’anno è quello legato al Giubileo 2025 “Pellegrini di Speranza”, declinato con la frase di Papa Francesco, scomparso recentemente, “L’amore è più forte dell’odio. La speranza è più forte della paura”.

Negli ultimi anni, nel borgo di Gallicano nel Lazio, durante la festa del Corpus Domini, l’Infiorata ha rappresentato un momento di aggregazione e di condivisione, in cui le persone si sono unite per lavorare insieme e creare qualcosa di bello e significativo. Il vero e proprio lavoro inizia almeno 3 mesi prima con lo studio, la creazione, la progettazione e la raccolta dei materiali necessari.

Un lavoro che negli anni diventa sempre più tecnico, attento e ricercato, grazie anche al ricambio generazionale che apporta sempre più linfa vitale, energie e nuove idee.

L’Infiorata di Gallicano nel Lazio aderisce alla Rete nazionale delle Infiorate e delle Composizioni di Arti Effimere, che raggruppa 72 infiorate nazionali.

La missione della Rete è quella di favorire un’azione collettiva volta a valorizzare il patrimonio culturale immateriale rappresentato dalle infiorate e delle composizioni di arti effimere, espressione artistica di grande rilevanza nelle tradizioni italiane.

La prima infiorata sostenibile realizzata con materiali di scarto

A differenza di molte altre infiorate, quella di Gallicano è interamente realizzata con materiali di recupero: truciolato di legno e segatura (provenienti da scarti di lavorazioni del legno) colorata con pigmenti naturali e ossidi di ferro, sabbia, polvere di marmo proveniente da lavorazioni, fondi di caffè e sale.

Un’opera d’arte collettiva ed ecosostenibile unica nel suo genere, realizzata con oltre 50 colori naturali e il contributo di circa 500 persone.

Nella seconda giornata l’apertura di “Infiorata Extra”, rassegna di installazioni urbane di arte contemporanea, con la Mostra “The Journey” (il viaggio), legata al tema dell’Infiorata del Corpus Domini.

La manifestazione è stata realizzata dal Comitato del Gruppo di Volontari dell’Infiorata di Gallicano nel Lazio, con il contributo della Regione Lazio.

VIDEO: https://youtu.be/85oiI1-KwBU?si=CQqdYoCOM0KiuMby

