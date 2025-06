Per farle festa sono arrivati i parenti da ogni dove.

Così stamattina, venerdì 20 giugno, Velia Marchegiani ha tagliato lo straordinario traguardo dei 102 anni.

Velia Marchegiani omaggiata dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo

La più longeva di Setteville di Guidonia è stata anche omaggiata con un mazzo di fiori dal sindaco della Città dell’Aria, Mauro Lombardo, accompagnato dal consigliere comunale Cristian Diano, cresciuto nella borgata al confine con Roma.

Nata il 20 giugno 1923 a Pretara, frazione del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia, in provincia di Teramo, in Abruzzo, Velia ha 11 figli – 8 dei quali in vita -, 15 nipoti, 18 pronipoti, e ad agosto sarà trisavola di due gemellini.

Il nipote Fausto Zilli racconta che quella della nonna è stata un’infanzia durissima, trascorsa in condizioni economiche drammatiche, tant’è che per mangiare spesso si recava presso il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, dove i frati distribuivano un piatto di riso.

A 17 anni Velia Marchegiani viene data in sposa a Vincenzo Zilli, erede di una famiglia benestante originaria di Fano Adriano, provincia di Teramo, proprietaria di terreni e bestiame.

Mentre il marito Vincenzo era partito per la guerra in Africa, Velia tornò dalla madre Sofia a Pretara, dove nel novembre del 1941 diede alla luce il primo figlio Franco e nel 1943 Lucia.

Soltanto alla fine della seconda guerra mondiale il marito rientrò a casa e la famiglia riunita si ristabilì a Fano Adriano, dove Vincenzo percepisce pascolava il piccolo gregge di famiglia, lavorava in campagna ed a servizio presso famiglie facoltose della e presso la caserma dei carabinieri.

Lì nacquero Emanuele nel 1948, nel 1950 Flora, nel 1952 Antonio, nel 1954 Carlo, nel 1956 Loreta, nel 1958 Lina, nel 1960 Maria Gabriella, nel 1963 Paola e nel 1965 Giovanni.

Rimasta vedova il 13 ottobre del 1970, tre anni più tardi Velia acquistò casa a Setteville di Guidonia, dove si trasferì con i figli minori, seguita poi da Lucia e Flora.

Da allora è trascorso più di mezzo secolo, nel corso del quale Velia ha affrontato i lutti per la scomparsa dei figli, ha vinto il tumore al seno, ha superato la frattura del femore.

Oggi ha accolto con gioia la festa organizzata dalla famiglia per i suoi 102 anni.

Buon compleanno nonna Velia.