MONTEROTONDO – Vende alcol ai minorenni: il Questore chiude il pub per 10 giorni

Questa mattina, venerdì 20 giugno, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno notificato alla titolare di un pub, nel centro storico di Monterotondo, un provvedimento di sospensione della licenza con conseguente chiusura dell’attività per 10 giorni.

Secondo un comunicato stampa dell’Arma, il provvedimento è stato emesso dal Questore di Roma su proposta dei militari diretti dal Capitano Carmine Rossi ad esito di una serie di controlli che hanno accertato, in due occasioni, la vendita di alcool a minori, nonché l’abituale la presenza all’interno del locale di persone pregiudicate, alcune delle quali note per reati in materia di sostanze stupefacenti.