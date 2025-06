PALOMBARA – Riconoscimento al merito sportivo per Marcello Della Veccia

E’ Marcello Della Veccia la persona premiata dal CR Lazio in occasione di una cerimonia organizzata dal Comitato Regionale Lazio, il vice-direttore generale della società sabina ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il suo lungo e appassionato percorso dirigenziale nel mondo del calcio dilettantistico e giovanile.

Durante l’evento, sono stati premiati dirigenti che si sono distinti per il loro ruolo chiave nello sviluppo e nella promozione dello sport di base nella regione. Il comunicato ufficiale del CR Lazio ha sottolineato come “dirigenti di società che con il loro impegno e la loro passione sono diventati il motore pulsante del movimento dilettantistico e giovanile del Lazio” siano stati scelti per l’onorificenza.

A Marcello Della Veccia è stato conferito l’attestato di Dirigente Benemerito, che recita: “In segno di riconoscenza per l’impegno profuso in favore del calcio dilettantistico e giovanile.”

Un momento emozionante per tutta la società, che vede riconosciuto il valore di una figura presente quotidianamente, con serietà, competenza e attaccamento ai colori di Palombara.

Nel suo intervento di chiusura, visibilmente commosso, Della Veccia ha dichiarato:

“Ringrazio il Comitato Regionale Lazio per questo riconoscimento inaspettato. Vorrei condividerlo con la mia famiglia, alla quale in questi anni ho sottratto tempo libero; ai Presidenti Lucio Francucci e Iva Lupi, che mi hanno messo nelle condizioni di esprimermi al meglio e di portare avanti i veri valori dello sport; e a tutte le persone che sono state vicine e fedeli a questa società. Non da ultimo, il mio paese natale, che porto nel cuore e per il quale mi applico costantemente per accrescerne l’immagine.”

Un premio che rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un simbolo di crescita e orgoglio per tutta la comunità sportiva di Palombara.