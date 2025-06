CASTEL MADAMA – La Regione riconosce il titolo di “Bottega Storica del Lazio” a 4 attività commerciali 

La Regione Lazio ha conferito il prestigioso riconoscimento di “Bottega Storica del Lazio” alle attività commerciali di Castel Madama “Alessandro calzature” di Corinna Livi, Bar fratelli Moreschini, Bar fratelli Marcelli e Ortofrutta “Fratelli Pucella”.

Si tratta di una importante gratificazione istituita per celebrare la longevità, la tradizione e l’impegno di quelle attività che, per oltre cinquant’anni, hanno rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la comunità, contribuendo in modo significativo alla storia e all’identità di Castel Madama.

Il riconoscimento di “Bottega Storica del Lazio” non è solo un attestato di merito, ma anche un incentivo a proseguire sulla strada dell’eccellenza, tramandando di generazione in generazione l’arte del commercio e l’amore per il proprio lavoro.

Il Sindaco del Comune di Castel Madama, Michele Nonni, e l’Assessore alle Attività Produttive, Stefano Scardala, hanno espresso oggi la loro profonda soddisfazione e orgoglio per il riconoscimento.

“È con grande gioia che accogliamo questa notizia, che premia non solo l’impegno e la dedizione dei commercianti che hanno fatto la storia del nostro paese, ma anche la capacità di queste attività di resistere ai cambiamenti, innovarsi e continuare a offrire servizi e prodotti di qualità – ha dichiarato il Sindaco – Le botteghe storiche sono il cuore pulsante della nostra comunità, custodi di saperi antichi, tradizioni e relazioni umane che arricchiscono il tessuto sociale ed economico di Castel Madama.

Questo riconoscimento è un tributo alla loro resilienza e al loro grande valore professionale”.

L’Assessore alle Attività Produttive, Stefano Scardala, ha aggiunto: “Questo traguardo è il frutto di un assiduo lavoro tra comune, attività produttive e Regione Lazio e rappresenta un’importante opportunità per valorizzare ulteriormente il patrimonio commerciale del nostro territorio.

Le botteghe storiche sono un patrimonio da tutelare e promuovere, capaci di raccontare storie di generazioni, di sacrifici e di successi.

L’Amministrazione Comunale continuerà a supportare con impegno queste attività, consapevole del loro ruolo insostituibile nel mantenimento della vitalità e dell’autenticità del nostro centro storico”.



Il Comune di Castel Madama si congratula con tutte le attività che hanno ricevuto questo prestigioso riconoscimento.