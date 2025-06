MONTEROTONDO – Mister Matrone: “L’amore per il calcio mi ha fatto rinascere”

Giampaolo Matrone, classe 1983, è una figura conosciuta a Monterotondo: pasticcere dal 1989, ha iniziato ad allenare nel 2005. La sua carriera ha subito una brusca interruzione nel 2017, a causa della tristemente nota tragedia dell’hotel Rigopiano. Dopo una lunga pausa, è tornato nel mondo del calcio nel 2022, come vice allenatore della prima squadra maschile in Prima Categoria, al fianco di Attilio Gregori. Insieme hanno guidato la squadra alla vittoria del campionato, conquistando la Promozione.

Nel 2023 ha continuato il suo percorso come vice allenatore in Promozione, collaborando con mister Cristiano Di Loreto. Nel 2024/25 ha invece preso in mano la guida degli Under 16, con i quali ha vinto il campionato provinciale. Come premio, grazie al contributo dei genitori, la squadra ha potuto partecipare a un prestigioso torneo internazionale a Barcellona, dove ha conquistato un ottimo secondo posto.

“È stata un’esperienza magica, non solo per me ma soprattutto per i ragazzi – racconta Matrone – Abbiamo affrontato squadre di diverse nazionalità e dimostrato il nostro valore.”