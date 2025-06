TIVOLI – Portafogli smarrito tra i rifiuti: gli addetti dell’isola ecologica lo riconsegnano al proprietario

Senza rendersene conto ha smarrito il portafoglio mentre consegnava i rifiuti.

Il tempo di effettuare l’operazione ed era tornato a casa.

Poco dopo, alla porta del suo appartamento si è ritrovato due angeli in t-shirt e cappellino arancione con il suo portafogli in mano.

Protagonisti della storia a lieto fine sono Andrea Ancona e Igor Ramiconi, gli addetti dell’isola ecologica del Comune di Tivoli in località “La Prece”, al chilometro 35,400 di Via Tiburtina Valeria, un’area dove i cittadini possono conferire diversi tipi di rifiuti in modo differenziato, per favorire il recupero e il riciclo.

Il nobile gesto dei due dipendenti di Asa Tivoli Spa è stato segnalato in una lettera di ringraziamento inviata mercoledì 25 giugno al Sindaco di Tivoli Marco Innocenzi e al Direttore isola ecologica Francesco Lattanzi da parte di Alessandro V., un 70enne tiburtino doc.

“Con la presente – scrive il pensionato – vorrei esprimere i miei sentimenti di gratitudine verso Andrea Ancona e Igor Ramiconi, che mi hanno cortesemente recapitato di persona il portafoglio che avevo smarrito durante il deposito di alcuni rifiuti.

Oltre al gesto di onestà, mi preme rappresentare anche la gratitudine mia e dei miei familiari a tutti gli operatori del sito che si dimostrano sempre professionali e pronti a prodigarsi per aiutare i cittadini, anche fornendo dettagliate informazioni relativamente al corretto conferimento dei rifiuti”.

Il nobile gesto non è passato inosservato in azienda: l’amministratore unico di Asa Francesco Girardi ha infatti firmato una lettera di encomio interna per Andrea e Igor.