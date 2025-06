ZAGAROLO – Scontro auto-furgone: morti marito e moglie, gravi i figli

Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 27 giugno, sull’autostrada A1 in direzione sud in prossimità del chilometro 570 all’altezza di Zagarolo.

Il bilancio è di due morti e tre feriti gravi.

Secondo una nota del Comando provinciale dei vigili del fuoco, la tragedia si è consumata verso le ore 18.

Nello schianto con un furgone hanno perso la vita il conducente di una vettura – un uomo di 58 anni – e la moglie di 57 entrambi di Bisceglie.

Gravemente feriti i figli della coppia elitrasportati in ospedale in codice rosso e l’autista del furgone sempre in codice rosso.

Per permettere ai soccorritori di terminare le operazioni di soccorso e messa in sicurezza è stato chiuso il tratto di autostrada interessato.

La dinamica dello scontro è al vaglio della Polizia Stradale.