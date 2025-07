GUIDONIA – “Miss Guidonia”: Maria Vittoria è la più bella, Camilla la più Social

Si chiama Maria Vittoria Chichi, ha 19 anni, ed è la vincitrice della quinta edizione di “Miss Guidonia”, il concorso di bellezza organizzato da Laura Del Vescovo, Estella Presutto, Marco Muratore e Danilo D’Amico.

Maria Vittoria Chichi, 19 anni, è “Miss Guidonia 2025″

Ieri sera, domenica 6 luglio, nella suggestiva ed elegante “Villa Mura” di via Cristoforo Ferrari, in zona Casa Calda, Maria Vittoria, concorrente numero 6, è stata incoronata come reginetta del concorso di bellezza.

Diplomata al liceo linguistico Cambridge, Maria Vittoria Chichi è iscritta alla facoltà di Giurisprudenza presso l’Università Roma 3 e ha da poco concluso il primo anno di studi con ottimi risultati.

“Sono una ragazza ambiziosa, curiosa, ma soprattutto determinata, con una grande voglia di imparare e di mettermi sempre alla prova!”, rivela di sé la vincitrice del concorso.

Sopra e sotto, due immagini di Maria Vittoria Chichi, vincitrice del concorso di bellezza

Al concorso di “Miss Guidonia” hanno partecipato in totale 10 ragazze (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO): Elisa D’Alessandris, Allegra Navarra, Giulia Canini, Alexandra Efanov, Melissa Boeru, Maria Vittoria Chichi, Serena Lang, Giorgia Morar, Federica Frizzi e Camilla Temperini hanno sfilato indossando gli abiti di “Le Spose di…”.

Un’emozione straordinaria, un mix di bellezza, eleganza, energia e tanta partecipazione di pubblico.

Un momento della serata di ieri a “Villa Mura” in via Cristoforo Ferrari, a Guidonia

La serata, condotta dalla coppia ormai ben consolidata composta da Giorgia Di Florido e Mirko Cavallari, si è conclusa con il voto della giuria formata da personaggi del mondo della moda, come le modelle Eleonora D’Alessandro e Francesca Persiani, del giornalismo come il direttore editoriale di Radio Radio Ilario Di Giovambattista, della tv e dello spettacolo come Umberto Gaudino, stella della scuola di “Amici” di Maria De Filippi, ma anche del mondo dello sport come il coordinatore del Fitness Center Michele Di Silvio, dell’imprenditoria come la responsabile del marketing del Gruppo Maury’s Laura Galli, e della società civile, come Donato Montanari, ufficiale dell’Aeronautica militare e Presidente del Comitato festeggiamenti della festa patronale di Guidonia.

Ospiti d’onore il sindaco Mauro Lombardo il proprietario della catena Maury’s Mauro Fusano.

Camilla Temperini si è aggiudicata la fascia di “Miss Social”

I giurati hanno assegnato il titolo di “Miss Guidonia” Maria Vittoria Chichi, mentre la fascia di “Miss Social” è stata aggiudicata alla concorrente numero 10 Camilla Temperini.

“Un grazie immenso – è il commento degli organizzatori – va a tutte le modelle che hanno sfilato con classe e determinazione, regalando momenti magici sul palco.

A tutti gli sponsor che hanno creduto in questo progetto e lo hanno reso possibile con il loro prezioso sostegno”.