Esame di Stato superato, “pezzo di carta” conquistato e una buona percentuale di diplomati col massimo dei voti.

E’ il bilancio della Maturità 2025 negli Istituti superiori di Guidonia Montecelio, dove nei giorni scorsi sono terminate le prove orali.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, sono stati tutti promossi i 430 studenti di quinta dell’Istituto d’Istruzione Superiore di viale Roma 298 (l’ex Liceo “Ettore Majorana”), dell’Istituto Tecnico per il turismo e amministrazione, finanza e marketing “Leonardo Pisano” e dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta”.

LICEO “ETTORE MAJORANA” DA RECORD CON 36 ECCELLENZE

L’ingresso del Liceo “Ettore Majorana”, oggi Istituto d’Istruzione Superiore di viale Roma 298 a Guidonia

L’Istituto d’Istruzione Superiore di viale Roma 298 e l’Istituto “Pisano” insieme contavano 343 studenti, l’1,85% dei quali a giugno non è stato ammesso alle prove della Maturità.

Al termine degli esami il Liceo “Ettore Majorana” guidato dalla preside Silvia Del Monte ha registrato la promozione di tutti i candidati, con ben 36 eccellenze scolastiche. Sette liceali si sono infatti diplomati con 100 e Lode.

Si tratta di Manuel Rapisardi, Martina Palamides, Francesca Formica, Giulia Ferreri, Arianna Niccoletti, Federico Spada e Luca Felice.

Sono 29 i maturati con 100/100 all’ex Liceo “Majorana”: Teresa Granata, Sara Parisi, Clara Tiburzi, Veronica Zuccari, Ilaria Berretta, Andrea Ferri, Giulia Morellato, Giorgia Stefani, Matilde Ticca, Andrea Lori, Irene Costantini, Azzurra Di Reda, Elisa Fortunato, Ilenia Graziani, Stella Manenti, Silvia Molinari, Anastasia Quattrocchi, Maria Stella Serafini, Giada Tutoveanu, Giulia Angelini, Aurora Camilleri, Daniele Sperandio, Antonella Cuoco, Martin Zuccaro, Valerio Faraglia, Tommaso Simone Sciarra, Sara Orchi e Valerio Petrocchi.

ALL’ISTITUTO “LEONARDO PISANO” TUTTI PROMOSSI E UN SOLO ”100″

L’Istituto Tecnico per il turismo e amministrazione, finanza e marketing “Leonardo Pisano” di Guidonia

Tutti promossi anche all’Istituto Tecnico per il turismo e amministrazione, finanza e marketing “Leonardo Pisano”, annesso all’Istituto d’Istruzione Superiore di viale Roma 298: dei 59 maturandi divisi in tre classi soltanto Mattia Marazzi Patassini è promosso con 100.

ALL’ISTITUTO “VOLTA” 5 NON AMMESSI ALL’ESAME E UNA LODE

L’ingresso dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” di Guidonia

Al termine delle lezioni, l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Alessandro Volta” diretto dalla Preside Maria Cristina Berardini era risultata la scuola col maggior numero di non ammessi all’Esame, come già accaduto nel precedente anno scolastico: su 87 studenti in 5 – ossia il 5,74% – ripeteranno la quinta classe.

Degli 82 candidati uno non è stato esaminato in quanto assente, ma ce ne sono sette che hanno brillato particolarmente. Sei ragazzi si sono diplomati con 100/100: alunni Bogdan Marian Lodojinski, Gabriele Morlungo, Lorenzo Storai, Melissa Maria Cornici, Stefano Gaeta e Danilo Proietti.

La Commissione ha infine premiato con 100 e Lode Simone Tanas, il più bravo della scuola.

AL PROFESSIONALE “OLIVIERI” L’ULTIMO ESAME CON 5 STUDENTI DA “100”

L’Istituto professionale “Orazio Olivieri” di via Zambeccari a Guidonia

L’Istituto professionale “Orazio Olivieri” di via Zambeccari a Guidonia Centro diretto dal Preside Carmine Gallo ha ospitato gli Esami di Stato della sede centrale di Tivoli, dove si è registrato il record di maturandi bocciati: agli scrutini su 53 studenti iscritti al Corso diurno e al Corso serale i non ammessi sono stati 17 (il 32,08%) e altri 4 studenti (il 7,55%) sono stati bocciati per mancata frequenza, ossia per le assenze.

Sono 32 gli alunni dell’Olivieri che hanno sostenuto l’esame di Stato, ossia il 60,38%, e tutti sono stati promossi dalle Commissione.

Per l’Istituto professionale quella appena conclusa è stata l’ultima Maturità come “Orazio Olivieri”: infatti da settembre la scuola verrà accorpata per decisione della Regione Lazio all’Istituto “Enrico Fermi” e il nuovo Istituto d’Istruzione sarà diretto sempre dal Preside Carmine Gallo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il momento storico sarà ricordato anche per i 5 diplomi conseguiti con 100 centesimi dagli studenti Denise Siciliani, Ilary Gisondi, Simona Visalli, Gaia Antonelli e Alessio De Carolis.