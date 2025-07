Carmine Gallo è il Preside del nuovo Istituto “Enrico Fermi-Orazio Olivieri” di Tivoli.

Ieri, lunedì 7 luglio, con decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio Anna Paola Sabatini, il dirigente scolastico è stato nominato alla guida del nuovo Istituto di Istruzione superiore nato dalla fusione dell’Istituto tecnico, commerciale e per geometri “Enrico Fermi” di via Acquaregna e dell’Istituto professionale “Olivieri” di viale Mazzini.

Il 23 dicembre 2024 la Regione Lazio aveva infatti deciso l’aggregazione delle due scuole superiori nell’ambito del Dimensionamento per la riorganizzazione della rete scolastica con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e garantire un’offerta formativa adeguata.

Nato 54 anni fa in provincia di Salerno, Carmine Gallo è stato docente a Bologna e in Irpinia dove vive con la sua famiglia.

Per 5 anni ha diretto l’Istituto tecnico “Aldo Capitini” di Agliana, in provincia di Pistoia, nel 2022 è stato nominato per due anni dirigente scolastico reggente dell’istituto comprensivo “Don Milani” di Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia.

A luglio del 2024 gli è stato conferito l’incarico per mobilità interregionale e da allora Carmine Gallo è Dirigente scolastico Gallo Carmine dell’Istituto Professionale Industria e Artigianato di Stato “Orazio Olivieri”.

Si tratta di una scuola storica a Tivoli con una vicenda travagliata negli ultimi 4 anni a causa di problemi di staticità dello stabile di viale Mazzini che a settembre 2021 costrinsero l’allora sindaco Giuseppe Proietti a chiudere il plesso (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Proprio dal 2021 all’Istituto “Orazio Olivieri” non si formano classi prime e seconde. Quest’anno gli studenti iscritti sono stati 377, di cui 47 nella sede di via Zambeccari a Guidonia e 168 nella sede di Tivoli, ai quali si aggiungono 162 alunni della scuola serale, l’unica nell’hinterland tiburtino.

Vale la pena ricordare che all’Istituto “Olivieri” di Tivoli si tengono corsi di “Servizi Socio-Sanitari” per Operatore socio sanitario, di “Manutenzione e Assistenza Tecnica” per aspiranti meccanici, mentre nella sede di Guidonia si tengono corsi “Chimico-Biologico” e “Servizi Commerciali” per aspirante segretario d’azienda. Sempre a Tivoli si tiene il corso per operatore del settore Moda collegato al percorso post diploma con l’Istituto tecnologico superiore “ITS-Moda” di cui l’Olivieri è socio fondatore.

Alla Scuola Serale l’indirizzo Socio-Sanitario e l’indirizzo Meccanico.

“Dirigere il nuovo Istituto d’Istruzione Superiore “Fermi-Olivieri” è una sfida enorme che raccolgo con grande entusiasmo – commenta il preside Carmine Gallo – Il nostro obiettivo è riportare in positivo le sorti sia dell’Olivieri che del Fermi, non trascurando l’identità dei singoli istituti”.