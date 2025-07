TIVOLI – Al “Rosmini” corsi di formazione gratuiti per disoccupati

Sono i corsi di formazione gratuita che si terranno presso la sede di “Tivoli Forma” in Viale Mannelli 9, a Tivoli, promossi dall’Istituto Meschini e dall’Ente di Formazione “SPM 2004” nell’ambito del Programma “GOL – Garanzia Occupabilità Lavoratori”, iniziativa finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che mira a potenziare i servizi per il lavoro e favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo di diverse categorie di persone, inclusi lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali, persone fragili e disoccupati .

I corsi disponibili spaziano dall’assistenza familiare alla segreteria medica, dall’intelligenza artificiale all’onicotecnica, passando per l’operatore socio sanitario, l’educatore all’autonomia, la meccatronica, la lingua italiana per stranieri e altri ancora.

Il programma è aperto a tutti, ma presta particolare attenzione a chi vive situazioni di maggiore difficoltà: giovani sotto i 30 anni che non studiano e non lavorano, persone con disabilità, donne in condizioni di svantaggio, over 55, disoccupati di lunga durata, percettori di NASPI, DIS-COLL, Assegno di Inclusione o ex Reddito di Cittadinanza, lavoratori con redditi molto bassi.