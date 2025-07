TIVOLI – Lo scrittore Maurizio de Giovanni incanta il Santuario di Ercole Vincitore 

Un’autentica serata di cultura e suggestione ha animato il Santuario di Ercole Vincitore nell’ambito della rassegna Villaestate 2025, con l’incontro con Maurizio de Giovanni e il suo ultimo romanzo “Il pappagallo muto. Una storia di Sara” (Rizzoli).

Un evento dal fascino unico, quello di venerdì sera 11 luglio, che ha visto protagonista assoluta la cultura firmata ASI, in particolare grazie alla direzione artistica del dottor Michele Cioffi, Responsabile Nazionale ASI Cultura, e della dottoressa Elisabetta Pamela Petrolati, Responsabile Nazionale Multilateralismo Umanitario e Sociale ASI.

In uno scenario straordinario come quello del Santuario – parte integrante del circuito delle Ville di Tivoli, patrimonio UNESCO – e davanti a un tramonto mozzafiato, 200 persone (il massimo consentito) hanno partecipato a due ore intense, emozionanti e coinvolgenti.

De Giovanni ha regalato al pubblico una conversazione appassionata, profonda e ironica, affrontando i temi centrali del libro e spaziando con lucidità e sensibilità su argomenti trasversali: il senso della scrittura oggi, la guerra, i giovani, il potere e il sistema carcerario.

Uno dei momenti più intensi è stato quando lo scrittore ha dichiarato: “Dobbiamo insegnare ai giovani a non voltarsi dall’altra parte davanti alle ingiustizie. Bisogna indignarsi e far valere dei principi morali, oggi troppo spesso sopiti, soprattutto in chi detiene il potere”.

L’evento è stato fortemente voluto dai direttori artistici Cioffi e Petrolati, in sinergia con lo staff del Santuario guidato dalla dottoressa Elisabetta Scungio, con il prezioso supporto dei funzionari e assistenti (dott.sse Carbonara, D’Alessandro, Morrone), e il patrocinio di ASI Nazionale, primo ente di promozione sportiva, sociale e culturale in Italia.

Presenti alla serata, tra gli altri, il dottor Roberto Cipolletti, Presidente Regionale ASI Lazio – che ha consegnato una targa ricordo a De Giovanni – e il dottor Marco Carotti, Presidente Provinciale ASI Roma, oltre al Presidente Nazionale ASI, Senatore Claudio Barbaro, a testimonianza dell’impegno e del sostegno dell’Ente alle iniziative culturali.

“Bellissima serata organizzata dall’Area Cultura ASI – ha commentato Cipolletti – con momenti di riflessione e risate. Eventi come questo danno lustro al nostro Ente e rafforzano la nostra presenza nel terzo settore e nella cultura”.

Un ringraziamento speciale va anche ai tecnici, alla regia, alla logistica, al servizio fotografico, alla comunicazione e a tutto lo staff operativo.

Prossimo appuntamento: venerdì 26 luglio, sempre al Santuario di Ercole Vincitore, con un altro gigante della cultura italiana: Umberto Galimberti (evento già sold out).