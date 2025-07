Sei atleti di Guidonia Montecelio protagonisti nella Danza Sportiva.

Le gemelle Stella e Serena, Greta e Viola e la coppia Cristian e Melissa hanno vinto 4 titoli e sette medaglie d’oro ai Campionati Italiani di Categoria 2025 organizzati dalla FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva) presso la Fiera di Rimini, da sabato 5 luglio a ieri, domenica 13 luglio.

Le gemelle Stella e Serena Di Pasquale

Nel dettaglio le gemelle Stella e Serena Di Pasquale hanno conquistato il titolo di campionesse italiane nella categoria Duo 19/34 anni classe A, Combinata Latin style.

Cristian Tozzetti, Campione italiano di Latin Show 15/16 anni

Per il Latin Show sul podio più alto è salito Cristian Tozzetti, laureatosi Campione italiano 15/16 anni classe As nel ruolo di Caravaggio.

Cristian Tozzetti durante la gara in coppia con Melissa Petrosino

Lo stesso Cristian Tozzetti in coppia con Melissa Petrosino, interpretando Ladyhawke, nel Latin Show hanno ottenuto il titolo di Campioni Italiani nel Duo misto 15/16 anni classe A.

Le gemelle Greta e Viola Guglielmo Campionesse italiane di Latin Show duo

Infine le gemelle Greta e Viola Guglielmo si sono laureate Campionesse italiane duo 13/14 anni classe A nel Latin Show interpretando Ghostbusters.

Un risultato straordinario per i sei atleti della “ASD Ritmo Ve. Ro.” che da vent’anni opera sul territorio di Guidonia sia per gli agonisti competitori che per la propedeutica alla danza e al settore sociale.

Lo Staff tecnico della scuola è composto da Veronica Fardelli, Roberto Fragolini e Marzia Bollotta coadiuvati altrettanti trainers.