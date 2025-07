Il regista e sceneggiatore Alessio De Leonardis e l’attore Claudio Camilli di Monterotondo incontreranno il pubblico presso il Teatro Savelli a Moricone il prossimo 26 luglio alle 21.00, introducendo agli spettatori la proiezione del film “Ghiaccio” (2022) girato dallo stesso regista insieme a Fabrizio Moro.

Claudio Camilli, 43enne attore di Monterotondo, è uno dei protagonisti del film “Ghiaccio”

I due giovani ma già affermati artisti racconteranno la loro esperienza lavorativa affrontando tematiche importanti e sensibilizzando il pubblico su problematiche sociali.

Il progetto “Cinema e musica sotto le stelle” si tiene al Teatro Savelli; sotto, una panoramica di Moricone

“Siamo onorati di proiettare il film Ghiaccio a Moricone e di accogliere Alessio De Leonardis e Claudio Camilli – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Battista Pascazi – perché condividiamo il messaggio di speranza di questa pellicola per coloro che cercano di realizzare i propri sogni e di vivere onestamente e felicemente nonostante le difficoltà della vita”.

L’evento rientra nel progetto “Cinema e musica sotto le stelle” al Teatro Savelli, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Moricone per l’estate 2025, con il contributo della Presidenza del Consiglio Regionale del Lazio e della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Ingresso gratuito.

Il film “Ghiaccio” è ambientato a Roma nel 1999.

Giorgio – l’attore Giacomo Ferrara, noto come “Spadino” in “Suburra” – è una giovane promessa della boxe che vive insieme alla madre in periferia e sogna di diventare un campione. Il padre è morto due anni prima per omicidio e ha lasciato al figlio una pesante eredità: un debito con la malavita locale che non permette al ragazzo di vivere liberamente la sua vita.

Ma ad aiutarlo e a credere in lui c’è Massimo – interpretato dall’attore Vinicio Marchioni -, un ex pugile che ha riposto in Giorgio la speranza in un futuro che lui non è mai riuscito ad ottenere.

È proprio grazie al sostegno di Massimo che Giorgio riesce ad entrare nel mondo del pugilato professionistico per cercare il riscatto dal lascito di suo padre.

Fare i conti con le regole della criminalità, però, non sarà semplice.