GUIDONIA – Tiburtina a 4 corsie, via libera alla variante al progetto

I lavori sono fermi al palo da oltre 5 anni in seguito a scoperte archeologiche considerate di notevolissimo interesse storico artistico.

Un lasso di tempo infinito durante il quale è stata necessaria una variante al progetto iniziale per superare l’impasse e realizzare finalmente l’opera viaria più importante per l’hinterland.

Via Tiburtina nel tratto compreso tra Setteville e Albuccione, a Guidonia Montecelio

LA VARIANTE AL PROGETTO, PARERE FAVOREVOLE DEGLI ENTI

Si farà l’allargamento della via Tiburtina a 4 corsie dall’Albuccione fino al Centro Agroalimentare Romano di Setteville, nel Comune di Guidonia Montecelio.

E’ quanto emerge dalla determina numero 42 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - firmata mercoledì 9 luglio dal Dirigente all’Urbanistica Paolo Caracciolo.

Con l’atto viene dichiarata conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata in modalità asincrona convocata a settembre 2024 dal Comune di Guidonia Montecelio per approvare la variante al progetto di adeguamento della Tiburtina dal chilometro 17 al chilometro 21 redatto dalla “Via Ingegneria Srl” di Roma, società alla quale il 28 settembre 2022 è stato affidato un incarico da 247.292 euro e 96 centesimi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Pareri favorevoli con prescrizioni sono stati rilasciati dagli enti interessati dal tracciato della nuova strada: Anas S.p.A, Regione Lazio, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Roma capitale e Città metropolitana di Roma Capitale, Autorità di bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, Snam Rete Gas S.p.a. e Terna Rete Italia S.p.A.

L’approvazione del progetto definitivo per mezzo della conferenza dei servizi comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che diventerà efficace dopo la definitiva approvazione della variante urbanistica da parte del Comune di Guidonia Montecelio con apposita delibera di consiglio comunale.

Il primo progetto preliminare per l’allargamento della Tiburtina risale al 2009

PROGETTO DEL 2009, I LAVORI DA 8,5 MILIONI DI EURO ASSEGNATI NEL 2019

Il primo progetto preliminare per l’allargamento della Tiburtina risale addirittura al 2009, ma si è concretizzato soltanto dieci anni dopo – a maggio 2019 – con l’aggiudicazione alle ditte Codimar Srl, Codisab Srl, Solage Srl e Dsba Srl dell’appalto del raddoppio della Tiburtina per 8 milioni e mezzo di euro.

Il tratto interessato dagli scavi archeologici

Avviato l’intervento nel 2020, gli scavi archeologici hanno portato alla sospensione dei lavori a causa del ritrovamento di reperti significativi, come l’antico basolato della via Tiburtina e resti di villae rusticae risalenti al II secolo avanti Cristo e al basso Impero.

A quel punto vennero affidato all’archeologa di Tivoli Valentina Cipollari il servizio di assistenza agli scavi archeologici per un importo complessivo di 39.847 euro e 60 centesimi, mentre alla “SDC Project Group Srls” di Tivoli fu commissionato il Servizio di Direzione lavori propedeutico a successiva campagna di scavi e sondaggi archeologici per un importo netto di 135.062 euro e 43 centesimi.

La Basilica di Santa Sinforosa, complesso paleocristina in onore della Patrona di Tivoli

L’indagine archeologica, condotta lungo un tratto di circa 1,36 chilometri, ha interessato sia il lato nord che sud della strada, con particolare attenzione all’area di Santa Sinforosa, dove si trovano resti della basilica paleo-cristiana in onore della Patrona di Tivoli.