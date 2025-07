GUIDONIA – Kickboxing, Gabriele Lanzilao unico fighter italiano ai Giochi del Mondo in Cina

Dal 7 al 17 agosto 2025, la città di Chengdu in Cina ospiterà i prestigiosi The World Games, evento internazionale dedicato agli sport non olimpici.

Tra le discipline protagoniste ci sarà la Kickboxing, rappresentata dalla Federazione Italiana Federkombat, che porterà in gara tre straordinari atleti nella specialità Point Fighting.

Le gare di kickboxing si svolgeranno dal 12 al 14 agosto, e l’Italia sarà rappresentata da tre autentici fuoriclasse, tutti Campioni del Mondo e d’Europa in carica, nonché vincitori dei Giochi Europei.

Si tratta di Federica Trovalusci, classe 1997 di Marino, categoria -50 kg, Campionessa del Mondo nel 2021 e nel 2023; Francesca Ceci, classe 2003 di Udine, categoria -60 kg, Campionessa del Mondo nel 2021 e nel 2023; Gabriele Lanzilao, classe 1998 di Guidonia, categoria -63 kg, Campione del Mondo nel 2021 e nel 2023.

Una squadra di altissimo profilo

I tre azzurri convocati per Chengdu rappresentano il meglio della kickboxing italiana, con un curriculum che parla da sé: titoli mondiali, europei e successi nei Giochi continentali.

Tutti e tre arrivano ai Giochi del Mondo come atleti di punta nel ranking internazionale, con grande esperienza sia in campo giovanile che senior.

Gabriele Lanzilao sarà l’unico uomo a rappresentare l’Italia nella kickboxing, forte di una carriera costellata di vittorie: 15 titoli nazionali, medaglie d’oro fin dalle categorie cadetti e junior, oggi ai vertici mondiali nella -63 kg.

Si allena presso la palestra Anco Marzio di Guidonia, seguito dal padre e coach Marco Lanzilao da sempre al suo fianco

Tecnico di riferimento: Maestro Roberto Capogna

L’intera squadra azzurra sarà guidata dal tecnico della Nazionale, Roberto Capogna, che accompagnerà i tre campioni in questa ennesima sfida mondiale, con l’obiettivo di confermare la forza e la qualità della kickboxing italiana sulla scena mondiale.