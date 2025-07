GUIDONIA – Sosta selvaggia alle case popolari: per svuotare i cassonetti arrivano i vigili urbani

Nella mattinata di oggi, martedì 22 luglio, i mezzi operativi della Società Tekneko sono intervenuti nell’area del complesso di Edilizia Residenziale Pubblica di via Trieste, a Villalba, all’altezza dell’intersezione con via Lucania, per rimuovere i considerevoli quantitativi di rifiuti urbani che si sono accumulati, nel corso degli ultimi giorni, a causa dell’impossibilità per i veicoli adibiti alla raccolta differenziata di raggiungere l’area di conferimento dei contenitori.

Il cartello affisso dalla Tekneko, l’azienda appaltatrice della raccolta rifiuti a Guidonia

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Secondo la nota di Palazzo Matteotti, la criticità è riconducibile alla presenza di automobili parcheggiate in violazione delle normative sulla sosta, che impediscono sistematicamente l’accesso ai mezzi di raccolta, compromettendo la continuità del servizio di igiene urbana e causando evidenti disagi ai residenti.

Sopra e sotto, l’intervento degli operatori Tekneko

Contestualmente alle operazioni di rimozione dei rifiuti, sono state svolte attività di bonifica ambientale e sanificazione dell’intera area interessata al fine di ripristinare condizioni igienico-sanitarie ottimali e garantire il decoro urbano del quartiere stesso.

Gli agenti della Polizia Locale hanno effettuato controlli mirati, procedendo alla contestazione di numerose sanzioni amministrative per la violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Il Sindaco Mauro Lombardo durante il sopralluogo alle case popolari di Villalba di Guidonia

“L’accesso all’area nella quale sono presenti i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti è ostruito, quasi tutte le mattine, da veicoli parcheggiati in maniera da impedirlo – ha evidenziato il Sindaco Mauro Lombardo, presente sul posto dalle prime ore del mattino -. Sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia Locale per sanzionare queste continue violazioni al Codice della Strada che determinano, di fatto, l’impossibilità di garantire il regolare svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti, penalizzano la qualità della vita di quanti risiedono nel condominio e determinano una situazione di inammissibile degrado igienico e ambientale.

La Polizia Locale – conclude il Sindaco Mauro Lombardo – attenzionerà quest’area in maniera da contravvenzionare puntualmente chi parcheggia al di fuori degli spazi dove è consentita la sosta”.