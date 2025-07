Cani legati con corde corte senza riparo e acqua: scatta il sequestro

La scoperta è avvenuta grazie ad una segnalazione all’Ente Nazionale Protezione Animali.

Così le Guardie Zoofile dell’Associazione “Amiconiglio ODV” hanno rinvenuto due cani legati con corde corte, senza riparo né acqua, mentre diversi animali da cortile si trovavano in spazi ristretti e privi di condizioni minime di benessere.

Secondo un comunicato stampa della Città Metropolitana di Roma Capitale, il fatto è avvenuto sabato scorso 19 luglio nel quadrante nord della Capitale.

A seguito della segnalazione si sono immediatamente attivate le Guardie Zoofile di Amiconiglio, l’Associazione che ha stipulato un protocollo di collaborazione con la Città metropolitana che prevede il coordinamento operativo tra la Polizia metropolitana la ODV con l’obiettivo di potenziare le attività di vigilanza e tutela del benessere animale sul territorio.

Durante il sopralluogo, è stata riscontrata una situazione complessivamente critica coi due cani legati sotto al sole e altri animali da cortile, tutti non identificati, in un’area con gravi carenze igienico-sanitarie.

L’intervento si è concluso con il sequestro amministrativo dei due cani, affidati a un custode giudiziario per le cure veterinarie necessarie e il ripristino di condizioni adeguate di detenzione.

È stato inoltre richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per gestire situazioni di tensione verificatisi durante l’operazione.

“È stato un intervento delicato, non tanto per le condizioni rilevate – purtroppo non infrequenti – quanto per il clima ostile riscontrato sul posto – spiega in una nota Marina Porzia, Coordinatore delle Guardie Zoofile dell’associazione Amiconiglio ODV APG NOA – Le indagini sono tuttora in corso per chiarire la provenienza degli animali e accertare eventuali responsabilità legate a modalità di detenzione non conformi alla normativa vigente”.