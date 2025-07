In pieno giorno avrebbe tentato di abusare di una barista all’interno del locale.

Per questo i Carabinieri della Compagnia di Rieti hanno arrestato per tentata violenza sessuale un 60enne residente a Monterotondo e già noto alle Forze dell’Ordine.

Secondo quanto riporta il sito “Rieti Life”, il fatto sarebbe avvenuto nella mattinata all’interno di bar in un comune della provincia reatina.

Ad allertare il Numero Unico per le Emergenze 112 è stata una donna di 40 anni dipendente del bar, a detta della quale il 60enne eretino avrebbe tentato un approccio sessuale non consensuale, afferrandola per il braccio.

Ma la barista sarebbe riuscita a divincolarsi e a fuggire, per poi chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato l’uomo successivamente trasferito nel carcere di Rieti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La donna è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti dove ha ricevuto le cure del caso per le lievi ferite riportate.

I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale e delle aree circostanti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.