GUIDONIA – Fuga di gas, paura nel Centro cittadino

Attimi di paura stamane, sabato 2 agosto, al Centro di Guidonia per una grave dispersione di gas.

Il fatto è avvenuto in via Colleferro, all’altezza di via Roma, poco distante dal Comando della Polizia Locale.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e i tecnici di Italgas, che hanno messo in sicurezza l’area.

Presente anche il Sindaco Mauro Lombardo

Secondo un comunicato dell’amministrazione comunale, la situazione è attualmente sotto controllo e non sussistono pericoli per la cittadinanza.

I lavori di riparazione proseguiranno nei prossimi giorni.

Per motivi di sicurezza, via Colleferro resterà interdetta al traffico fino al completamento del ripristino delle condutture.