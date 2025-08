CAPENA – Incendio sul Monte Cellarino: in azione due elicotteri per domare le fiamme

Un violento incendio è divampato nella zona boschiva di Monte Cellarino, nel territorio comunale di Capena. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal ventosi sono propagate rapidamente in un’area impervia, rendendo necessario l’intervento di due elicotteri antincendio per contenere il rogo.

A bruciare è stata una vasta porzione di bosco, particolarmente difficile da raggiungere via terra. Diversi residenti, soprattutto nella zona di Capena Vecchia, hanno segnalato un forte odore di fumo già dalle prime fasi dell’incendio. In molti ritengono che possa esserci un incendiario in azione, ogni estate nell’intera valle si contano decine di ettari bruciati.

L’episodio, infatti, si inserisce in un contesto particolarmente critico per il territorio: negli ultimi giorni, infatti, si sono verificati numerosi incendi nella zona, che hanno richiesto l’intervento congiunto dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile.

Nel pomeriggio di lunedì 4 agosto, meno di 48 ore fa, un altro vasto incendio ha colpito le aree di via della Valle e via di Santa Lucia. Anche in quel caso, il tempestivo intervento delle squadre antincendio ha evitato conseguenze più gravi. Sul posto era intervenuto anche l’elicottero della Protezione Civile Regionale del Lazio, con rifornimento d’acqua garantito grazie alla vasca predisposta presso il campo sportivo di via Cesare Battisti.

Non meno preoccupante la situazione del giorno precedente, sabato 3 agosto, quando un incendio è scoppiato a Fiano Romano, nei pressi di via del Lago Puzzo. Le fiamme si erano sviluppate in un terreno privato, e per domarle è stato necessario l’intervento dei volontari della Protezione Civile di Capena. Così è stato subito evitato il peggio.